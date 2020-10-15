Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Венесуэле

Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Для этого уже отобраны две тысячи волонтеров.

«Российская вакцина уже в Венесуэле, начались тесты, уже есть две тысячи волонтеров», — сказал венесуэльский лидер Николас Мадуро. Его слова цитирует РИА «Новости».

Мадуро также рассказал, что в Венесуэлу будет доставлена и китайская вакцина. Вакцинация всего населения страны начнется после того, как закончатся испытания двух препаратов и после одобрения ВОЗ. Мадуро предположил, что вакцинация стартует с апреля, при этом он отметил, что «если раньше — будет лучше».

Вакцину в первую очередь получат работники системы здравоохранения и системы образования, также в числе первых будут люди старшего поколения и имеющие хронические заболевания.

Еще на стадии отбора добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» российские политики начали принимать участие в вакцинации против коронавируса нового типа. Первопроходцы уже получили первую дозу препарата и не заметили никаких осложнений. К ним продолжают присоединяться знаменитости и политики. Кто из известных россиян уже прошел вакцинацию от COVID-19 — в материале «360».