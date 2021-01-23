Испытания российской вакцины начались в Туркмении

Министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов заявил о начале испытаний во время заседания правительства в режиме онлайн.

Уточняется, что Туркмения стала первой страной Центральной Азии, где зарегистрировали российский препарат. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поддержал министра, рассказав о важности профилактики различных инфекций.

Уточняется, что несмотря на официальное отсутствие зараженных, в Туркмении действуют различные ограничения, в том числе масочный режим;

Также Россия будет поставлять в Венгрию отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.