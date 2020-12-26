Испытания нового препарата от коронавируса стартовали в Британии

Препарат на основе антител был разработан специалистами из медицинских учреждений Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Лекарство, как ожидается, будет способно обеспечить мгновенный иммунитет против коронавируса и защищать от COVID-19 в период от шести месяцев до года.

«Это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса», — сказала руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан.

Если препарат получит одобрение, то уже в марте или апреле следующего года он будет доступен. Как предполагается, лекарство будут предоставлять в качестве неотложной помощи для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых.

В декабре в Великобритании обнаружили мутировавший штамм коронавируса. Новый возбудитель оказался более заразный, чем его родственные версии. Из-за этого ряд стран прекратил авиасообщение с Соединенным Королевством. Росавиация сообщила о приостановке регулярных и чартерных рейсов с Великобританией с 22 по 29 декабря.

В нескольких европейских странах уже обнаружили «британский» штамм коронавируса. Также он был выявлен в Японии, которая стала первой неевропейской страной, где нашли нового возбудителя.