Испытания «настоящей» гиперзвуковой ракеты провалили в США

Попытка первого запуска прототипа «настоящей» гиперзвуковой ракеты провалилась в США. Запуск должен был состояться еще на прошлой неделе, но этого не произошло в связи с «глупыми ошибками».

Об этом сообщило издание Air Force Magazine со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Прототип «настоящей» гиперзвуковой ракеты создавался в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Реализацией программы занимаются Управление перспективных исследовательских проектов и Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил США, указано в материале.

По словам источников издания, запуск изделия со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress не произошел не из-за «вопроса конструкции», а в связи с «глупыми ошибками».

«Это не проблема, связанная с конструкцией. Это глупые ошибки. Уверяю вас, вы бы слышали об этом, если бы было что праздновать», — рассказал собеседник издания.

В середине июля Трамп заявлял, что американские специалисты разрабатывают «супер-пупер-ракету». Он отметил, что ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты. Более того, по словам президента, из-за скорости ракету очень сложно заметить. Трамп добавил, что США обладают современнейшей военной техникой в мире, а Вашингтон потратил на воздушные силы около 2,5 триллиона долларов. В конце октября Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют находящемуся в лучшей форме ядерному оружию и военной мощи американской стороны.