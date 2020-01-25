Испытания Boeing 777X снова отложили из-за ветра

Первый полет нового лайнера Boeing 777Х опять сорвался. Виной всему сильный ветер. Испытания перенесли на утро 26 января. В компании надеются, что на этот раз все получится, и пилоты все-таки поднимут лайнер в воздух.

Как сообщила компания Boeing на своей странице в Twitter, такая погода — не повод откладывать обычный рейс на испытанной крылатой машине, однако к первому полету предъявляют особые, строгие требования. Boeing 777Х пока остался на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пэйн Филд недалеко от Сиэтла (США, штат Вашингтон).

Самолет должны были испытать еще в четверг, 23 января, однако тогда в Сиэтле тоже было ненастье. Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных лайнеров компании с двумя двигателями.Особенность конструкции этого самолета — композитное крыло со складывающимися законцовками. В одной из модификаций самолет вмещает 365 пассажиров. В Boeing планируют, что самолет начнет перевозить людей уже в мае 2020 года.