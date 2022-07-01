Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились

США провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, которая должна была стартовать на Гавайях. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Bloomberg.

В Министерстве обороны страны заявили, что после запуска двигателя возникли проблемы. Другую информацию представители ведомства не обнародовали.

«Проблема произошла после воспламенения испытательного объекта. Сотрудники программы инициировали проверку для определения причин с целью информирования последующих тестов», — сказано в сообщении.