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    01 июля 2022, 18:28

    Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились

    Арина Бобкова

    США провалили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, которая должна была стартовать на Гавайях. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Bloomberg.

    В Министерстве обороны страны заявили, что после запуска двигателя возникли проблемы. Другую информацию представители ведомства не обнародовали.

    «Проблема произошла после воспламенения испытательного объекта. Сотрудники программы инициировали проверку для определения причин с целью информирования последующих тестов», — сказано в сообщении.