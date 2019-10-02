Испытаний С-500 в Сирии не было — Минобороны
СМИ: С-500 успешно испытали в СирииПодробнее
«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — цитирует «Известия» заявление Минобороны.
В ведомстве отметили, что подобные комплексы используются для ликвидации удаленных баллистических и аэродинамических целей. В Сирийской системе ПВО задействованы ЗРК С-400, которые надежно защищают военные базы в Тартусе и Хмеймиме.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что информация об испытаниях С-500 в сложных климатических условиях не соответствует действительности, так как «на российском полигоне Ашулук условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче».
Ранее СМИ сообщали, что в Сирии прошли успешные испытания С-500. Специалисты якобы обнаружили некоторые технические неполадки, которые оперативно исправили.