Никаких испытаний системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» на территории Сирии не проходило. Необходимости подобных тестов не было и не предвидится. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

СМИ: С-500 успешно испытали в Сирии Подробнее

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — цитирует «Известия» заявление Минобороны.

В ведомстве отметили, что подобные комплексы используются для ликвидации удаленных баллистических и аэродинамических целей. В Сирийской системе ПВО задействованы ЗРК С-400, которые надежно защищают военные базы в Тартусе и Хмеймиме.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что информация об испытаниях С-500 в сложных климатических условиях не соответствует действительности, так как «на российском полигоне Ашулук условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче».

Ранее СМИ сообщали, что в Сирии прошли успешные испытания С-500. Специалисты якобы обнаружили некоторые технические неполадки, которые оперативно исправили.