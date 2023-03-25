Мир 25 марта 2023, 13:33 Испытание американской гиперзвуковой ракеты не достигло всех намеченных целей — СМИ Breaking Defense: испытание американской ракеты AGM-183A ARRW было успешным лишь частично Викимедиа

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Испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) оказалось успешным лишь частично — вероятно, удалось достичь не всех поставленных целей. Об этом написало Breaking Defense.

По данным издания, второе полноценное испытание ВВС США состоялось 13 марта, и о нем стало известно только сейчас. В пресс-релизе по его итогам отмечается, что ракета «выполнила несколько задач» испытательного полета и инженеры и тестировщики «собирают данные для дальнейшего анализа». Притом по итогам первого испытания указывалось, что выполнены все поставленные цели и запуск ракеты был успешным.

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«Неясно, был ли тест полностью успешным. <…> Возникают вопросы, как ARRW показала себя во второй оценке завершающего этапа тестирования программы», — отметили журналисты.

Представитель ВВС отказался давать прессе дополнительные комментарии по этой теме.