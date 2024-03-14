Мир 14 марта 2024, 00:06 «Испытала шок». Россиянка удивилась любви китайцев к российской колбасе Жительницу России удивили китайцы, скупающие русскую колбасу в Пекине РИА «Новости»

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Россиянка, посетившая русский магазин в центре Пекина, призналась, что ее удивила любовь китайцев к российской колбасе. Об этом она написала в своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия».

По ее словам, местные жители считают российские продукты эксклюзивными, поэтому стараются их приобрести и попробовать.

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«Причем, не самая лучшая колбаса…и не самая редкая. Ладно бы я увидела необычную, например, из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение», — призналась она.

Россиянка также рассказала, что китайцы считают и российский шоколад чуть ли не деликатесом. По ее словам, местного она не нашла, только конфеты и сладости наподобие мармелада, нуги, козинаков и фруктовой пастилы.

Несколько лет назад в Китае стало популярным российское мороженое«Коровка из Кореновки». Президент России Владимир Путин привозил его в подарок главе КНР Си Цзиньпину.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что колбасу лучше употреблять только по особому случаю, так как она не относится к диетическим продуктам и не полезна.