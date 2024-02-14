Мир 14 февраля 2024, 21:02 «Испугался покушения». Медведев — об отмене визита Макрона на Украину Медведев: Макрон испугался предполагаемого покушения в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался предполагаемого покушения, что не только отменил визит на Украину, но и решил поделиться со всем Евросоюзом ядерным потенциалом Франции, хотя на самом деле весь этот потенциал контролируют США. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника», — написал он.

Реклама

Визит Макрона в Киев должен был состояться 13–14 февраля, но в воскресенье, 11 февраля, французский президент неожиданно отменил поездку «из соображений безопасности».

В среду, 14 февраля, телеканал France 24 выпустил в соцсетях сюжет о планах президента Украины Владимира Зеленского убить Макрона во время его визита в Киев. По данным канала, о предполагаемой атаке французского лидера предупредил человек из окружения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Согласно сообщениям источника, украинские власти планировали обвинить в убийстве Макрона Россию, чтобы привлечь больше внимания Запада к украинскому конфликту.