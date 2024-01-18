Мир 18 января 2024, 10:51 Испугался победы Путина. Politico вывела Шольца на чистую воду Politico: Шольц потребовал от ЕС нарастить помощь Киеву из страха победы России Kay Nietfeld / Global Look Press

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Требование канцлера Германии Олафа Шольца к ЕС увеличить помощь Украине связано с его страхом остаться один на один в «противостоянии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Politico.

Газета напомнила о победе Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе, что, по оценке издания, только повысило ставки и сделало «слишком правдоподобным» предположение, что Европе придется самой искать «пути борьбы с Россией», если этот политик снова станет президентом США.

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А Шольц, столкнувшись с этой опасностью, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС действовали более активно и вносили больший вклад «в победу над президентом России Владимиром Путиным», указали авторы материала.

Также они обратили внимание, что канцлер ФРГ все чаще высказывает разочарование от уровня военной помощи, которую ЕС предоставляют Украине. Издание подчеркнуло, что сейчас самым большим вызовом для безопасности Европы со времен холодной войны стала пугающая перспектива необходимости финансировать Украину без поддержки США.