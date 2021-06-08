Исправление релиза офисом Зеленского после его разговора с Байденом назвали несущественным

Президент Украины не увидел проблемы в исправлении его офисом релиза после телефонной беседы с главой США Джо Байденом. По словам украинского лидера, важнее другое. Об этом он сам заявил в комментарии изданию «Украинская правда».

«Слова не важны, а важны конкретные поступки», — так Зеленский оценил неверную трактовку позиции Байдена по поводу предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Он подчеркнул, что это вопрос желания Североатлантического альянса, а любой ответ — это конкретика.

Ранее офис Зеленского опубликовал пресс-релиз, в котором написали, что Байден якобы заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и о важности предоставления стране плана действий по членству в НАТО. Позже его исправили и удалили эту информацию.

Байден и Зеленский созвонились накануне. Глава Белого дома пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон этим летом. Байден заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.