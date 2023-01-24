Мир 24 января 2023, 02:14 Украинские военкоматы использовали скорые для призыва в ВСУ жителей Одессы Представитель Сил обороны Гуменюк: карету скорой без оборудования использовал военкомат РИА «Новости»

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Использование кареты скорой помощи сотрудниками военкомата подтвердила в комментарии «Суспильному» представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она заявила, что по данному факту проводится проверка.

«В ней (машине скорой помощи — прим. ред.) нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта в частности для соответствующей работы», — заявила Гуменюк.

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По словам представителя Сил обороны Юга, если в результате проверки будут выявлены нарушения, то виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Кадры с принудительной «госпитализацией» в Одессе появились в Сети. На видео человек в военной форме «загружает» в карету скорой помощи молодого мужчину. В комментариях под роликом пользователи предположили, что Украина задействует все доступные ей ресурсы, в том числе и таким способом. Читатели отметили, что это не единичный случай и такие ролики видели часто.