Мир 30 августа 2023, 15:30 Использование систем HIMARS в контрнаступлении ВСУ назвали бесполезным Британский наемник Аслин заявил об утрате эффективности HIMARS для ВСУ U.S. Department of Defense

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Украинским военным требуется оружие большой дальности для усиления контрнаступления. Использование реактивных систем залпового огня HIMARS не даст нужного эффекта. Об этом в беседе с американским журналом Newsweek заявил освобожденный из плена британский наемник Эйден Аслин.

Он подчеркнул, что HIMARS показали свою эффективность в ходе боевых действий, но российская армия уже адаптировалась к использованию этого вида оружия — особых успехов оно больше не приносит.

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«Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям», — пояснил Аслин.

Наемник добавил, что все важные объекты российская армия размещает на достаточном удалении, куда ракеты HIMARS долететь не могут. По его словам, ВСУ требуется предоставить больше дальнобойного оружия — такого, как британские ракеты Storm Shadow. Он добавил, что дополнительные снаряды может поставить Германия, располагающая снарядами Taurus.

Британский наемник Эйден Аслин попал в плен во время освобождения Мариуполя. Суд Донецкой Народной Республики приговорил его к смертной казни за участие в боях в составе ВСУ в качестве наемника. Спустя два месяца мужчину обменяли. Но британец не исключил, что снова вернется на Украину для участия в боях.

Германия пока не приняла решения о передаче украинским военным ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров. Между тем большая часть немцев уже выступила против такого шага.