30 августа 2023, 15:30
Использование систем HIMARS в контрнаступлении ВСУ назвали бесполезным
Британский наемник Аслин заявил об утрате эффективности HIMARS для ВСУ
Украинским военным требуется оружие большой дальности для усиления контрнаступления. Использование реактивных систем залпового огня HIMARS не даст нужного эффекта. Об этом в беседе с американским журналом Newsweek заявил освобожденный из плена британский наемник Эйден Аслин.
Он подчеркнул, что HIMARS показали свою эффективность в ходе боевых действий, но российская армия уже адаптировалась к использованию этого вида оружия — особых успехов оно больше не приносит.
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«Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям», — пояснил Аслин.
Наемник добавил, что все важные объекты российская армия размещает на достаточном удалении, куда ракеты HIMARS долететь не могут. По его словам, ВСУ требуется предоставить больше дальнобойного оружия — такого, как британские ракеты Storm Shadow. Он добавил, что дополнительные снаряды может поставить Германия, располагающая снарядами Taurus.
Британский наемник Эйден Аслин попал в плен во время освобождения Мариуполя. Суд Донецкой Народной Республики приговорил его к смертной казни за участие в боях в составе ВСУ в качестве наемника. Спустя два месяца мужчину обменяли. Но британец не исключил, что снова вернется на Украину для участия в боях.
Германия пока не приняла решения о передаче украинским военным ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 километров. Между тем большая часть немцев уже выступила против такого шага.
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