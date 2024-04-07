Мир 07 апреля 2024, 04:22 Использование ракет «Циркон» для удара по Киеву назвали сигналом для Запада Nouvelle Tribune: ракеты «Циркон» стали стратегическим сигналом для Запада РИА «Новости»

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Удар ракетами «Циркон» по объектам в Киеве стал демонстрацией силы и стратегическим сигналом Западу. Об этом написало издание La Nouvelle Tribune.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», — написал обозреватель издания.

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Применение «Цирконов» назвали стратегическим ходом, чтобы показать способность этого оружия противостоять самым современным системам ПВО, в том числе американским ЗРК Patriot, отметил автор. Гиперзвуковые ракеты стали новым элементом сдерживания Запада, считает журналист. Россия таким образом повышает наступательный потенциал и усиливает давление на Киев.

В марте российские войска нанесли серию ракетных ударов по объекту командования СБУ в Киеве. Ударами гиперзвуковых ракет «Циркон» в районе аэропорта Жуляны уничтожили позиционный район ЗРК Patriot.