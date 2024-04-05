Мир 05 апреля 2024, 21:32 Использование флага Российской империи станет поводом для штрафов в Молдавии Флаг Российской империи признали экстремистским в Молдавии РИА «Новости»

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В Молдавии черно-желто-белый флаг Российской империи признали экстремистским. Об этом сообщил местный телеканал TVR.

Решение принял суд Кишинева по иску сразу трех ведомств страны — Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности.

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За использование флага на территории республики обычным гражданам и юридическим лицам пригрозили исправительными работами на срок до 60 часов и штрафами в национальной валюте, суммы которых эквивалентны 250–1700 долларам.

В материале на сайте телеканала заявили, что вердикт вынесли из-за того, что этот триколор «продвигают Кремль и Владимир Путин в качестве символа Новороссии».

Ранее Белый дом принял решение запретить вывешивать над посольствами США радужные ЛГБТ*-флаги, а также знамя Конфедерации и флаг сторонников экс-президента страны Дональда Трампа с лозунгом «Снова сделаем Америку великой».

* Запрещенное в России экстремистское движение.