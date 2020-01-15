Использование антидота при отравлении «Новичком» заинтересовало британского коронера

По данным информагентства, летом 2018 года в Эймсбери госпитализировали Дон Стерджес и Чарльза Роули с признаками отравления. Выяснилось, что они пострадали от контакта с веществом, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии британских правоохранителей, это было нервно-паралитическое вещество «Новичок». Через неделю после госпитализации Стерджес умерла, а Роули выписали. «Утро.ру» рассказало, что ему ввели антидот, ранее не применявшийся в Великобритании. Женщину же лишили такой помощи.