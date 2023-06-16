Мир 16 июня 2023, 10:43 Использовали по максимуму. У Германии не осталось денег для отчислений ЕС из-за помощи Украине Die Welt: у ФРГ не осталось денег для отчислений в бюджет ЕС из-за помощи Украине piqsels

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У Германии не осталось денег, чтобы делать дополнительные отчисления в бюджет Евросоюза из-за помощи киевскому режиму. Такое заявление сделал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, написала немецкая газета Die Welt.

«Учитывая необходимые сокращения в нашем национальном бюджете, сейчас мы не можем вносить дополнительные взносы в бюджет ЕС», — сказал политик.

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Масштабная помощь Украине привела к тому, что долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы был «использован по максимуму».

Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2. ФРГ ответила, что не заменит ВСУ каждую подбитую бронированную машину, но пообещала отправить отремонтированные Leopard 1 A5.

В июле страны НАТО намерены выделить новый большой пакет помощи Украине, хотя у Запада заканчиваются деньги и ресурсы. Сейчас ВСУ хвастают западным оружием, но упускают из виду важный нюанс.