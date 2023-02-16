Мир 16 февраля 2023, 04:40 «Использовали электрошок и дубинки». Российский военный рассказал о пытках током и избиениях в плену на Украине РИА «Новости»: ВСУ заставляли мать российского пленного провести политическую акцию РИА «Новости»

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Украинские надсмотрщики издевались над российским военнопленным, заставляя его мать провести политическую акцию в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил вернувшийся из плена солдат ВС России Александр Блошенко.

«Избивали, топили. <…> Когда уже привезли, был электрошок — тапик. Дубинкой резиновой били. <…> Позывные хотели узнать. И местоположение товарищей.», — рассказал он.

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Блошенко также добавил, что его вынуждали звонить матери, чтобы заставить ее провести политическую акцию на Красной площади. В руках у нее должен был быть плакат. По словам военного, оказавшихся в украинском плену российских бойцов силой и психологическим давлением заставляют отказываться от участия в процедуре обмена.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором украинский боевик расстреливает лежащего на земле российского солдата из автомата. Это уже не первое свидетельство казни военнопленных бойцов ВС России украинскими неонацистами.

Позже была установлена личность боевика, участвовавшего в расстреле. Им оказался 26-летний житель Житомирской области. Мужчина выложил видеообращение, где стал оправдываться тем, что «это были вагнеровцы», которые осуществляли штурм.