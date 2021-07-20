Исполняющий обязанности министра обороны Армении подал в отставку

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал заявление об отставке. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе военного ведомства Армении.

Арутюнян стал главой Минобороны 20 ноября 2020 года, сменив Давида Тонояна, написали «Известия». Ранее он в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.