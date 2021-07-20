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    20 июля 2021, 18:36

    Исполняющий обязанности министра обороны Армении подал в отставку

    Полина Гребенщикова

    Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал заявление об отставке. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе военного ведомства Армении.

    Исполняющий обязанности министра обороны Армении подал в отставку

    Арутюнян стал главой Минобороны 20 ноября 2020 года, сменив Давида Тонояна, написали «Известия».

    Ранее он в разные годы занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.