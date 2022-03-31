Исполняющий обязанности мэра Бердянска рассказал о гумпомощи для мариупольцев

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко приехал к беженцам, прибывшим в город из Мариуполя, чтобы раздать им гуманитарную помощь и поддержать их. Он рассказал о том, как чувствуют себя люди после беспрерывных бомбежек и нахождения в сырых подвалах. Об этом написал RT.

«Жители Бердянска откликнулись на горе жителей Мариуполя, которые были вынуждены покинуть город. Здесь в коробках продукты питания, теплые вещи, обогреватели. Ведь люди живут в летних домиках, а весна достаточно прохладная. Сейчас более семи тысяч мариупольцев находятся в Бердянске. Большинство размещены в частном секторе — у многих в городе знакомые, родственники», — сообщил Сауленко.

По поводу настроения беженцев, Сауленко отметил, что им не надо объяснять, кто стоит на стороне правды и добра, а кто враг. Мариупольцы понимают, что то, что случилось в их городе, было порождено зверствами и провокациями украинских националистов.