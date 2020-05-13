Исполнительный директор «Нафтогаза»: мою должность сокращают

«И это означает, что через два месяца меня уволят из „Нафтогаза“», — обратил внимание топ-менеджер.

Он предположил, что его увольняют из-за того, что сейчас в приоритеты компании не входит ни борьба с коррупцией, ни отстаивание интересов Киева в отношениях с «Газпромом».

Витренко заметил, что сокращение не коснулось главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Украинское правительство продлило с ним контракт еще на четыре года.