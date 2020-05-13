Исполнительный директор «Нафтогаза»: мою должность сокращают
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook рассказал, что его должность в компании сокращают. Об этом сообщила «Газета.ru».
«И это означает, что через два месяца меня уволят из „Нафтогаза“», — обратил внимание топ-менеджер.
Он предположил, что его увольняют из-за того, что сейчас в приоритеты компании не входит ни борьба с коррупцией, ни отстаивание интересов Киева в отношениях с «Газпромом».
Витренко заметил, что сокращение не коснулось главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Украинское правительство продлило с ним контракт еще на четыре года.