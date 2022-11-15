Мир 15 ноября 2022, 11:49 Исполнительницу теракта в Стамбуле обучали американские инструкторы Yeni Safak: подозреваемая в теракте в центре Стамбула сирийка училась в разведшколе США

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Американские инструкторы обучали гражданку Сирии, которую задержали по делу о теракте в центре Стамбула. Она училась в разведшколе курдов под руководством США, сообщила газета Yeni Safak.

На первом допросе Ахлам Альбашир призналась в связях с сирийским подразделением Рабочей партии Курдистана. Приказ о нападении отдал один из приближенных ее главаря Ферхата Абди Шахина под кодовым именем Мазлум Кобани.

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«Она рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн-эль-Арабе (Кобани), где также преподавали американские солдаты в Сирии, и подготовку в качестве офицера специальной разведки», — сообщил автор статьи.

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По версии следствия, она нелегально приехала в Турцию четыре месяца назад и бродила по Стамбулу с мужчиной-членом организации. Они притворялись супругами. В день теракта сирийка оставила взрывное устройство на условленном месте, села в такси и поехала в район Эсенлер. Маршрут отследили по 1200 записям камер видеонаблюдения.

Во время обысков в квартире, где прошло задержание, нашли одежду, паспорта, деньги и средства связи. В будущем женщина собиралась бежать в Грецию.

Взрыв произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. По последним данным, погибли шесть человек, 81 ранен. МВД Турции отказалось принимать соболезнования от американского посольство.