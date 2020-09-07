Исполнитель теракта в стамбульском клубе в 2017 году получил 40 пожизненных сроков

Турецкий суд приговорил Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям. Он является исполнителем теракта, который произошел в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе.

Об этом сообщило агентство Anadolu. Оно сообщило, что Машарипова приговорили в общей сложности к 1368 годам тюремного заключения.

Теракт произошел в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакей в ночь на 1 января 2017 года. В результате погибли 39 человек, причем 16 из них — иностранцы. В их числе оказалась также одна россиянка. Кроме нее жертвами стали граждане Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Иордании, Марокко и Саудовской Аравии.

Выяснилось, что теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Его удалось задержать вскоре после случившегося в одном из районов Стамбула. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.