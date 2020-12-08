Исполнилось 40 лет со дня смерти Леннона. Его сын и поклонники почтили память звезды The Beatles

Основатель и участник группы The Beatles Джон Леннон умер 40 лет назад — 8 декабря 1980 года. В годовщину смерти музыканта его старший сын Джулиан Леннон опубликовал пост в Instagram.

«Чем больше времени проходит…» — подписал мужчина публикацию, где разместил фото своего отца.

Оно было сделано в 1971 году фотографом Томом Ханли.

Поклонники со всего мира тоже начинают публиковать записи, в которых вспоминают легендарного музыканта. В аккаунте фанатов The Beatles в Twitter тоже появился трогательный пост.

«Сегодня 40 лет, как мы потеряли икону. Музыка The Beatles изменила изменила жизни миллиардов людей, а его проповедь мира и любви изменила мир. Покойся с миром, Джон Леннон».

Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле в семье Альфреда и Джулии Леннон. Его музыкальная карьера началась в 1956 году, когда он вместе со школьными друзьями основал группу The Quarrymen.

Через год в коллектив пришли участники будущей легендарной ливерпульской четверки: Пол Маккартни и Джордж Харрисон, чуть позже в их жизнь пришел и Стюарт Сатклифф. The Beatles появились в 1959 году. В 1960-е британская группа покорила весь мир, но в конце десятилетия четверка распалась.

Тем не менее Леннон продолжал оставаться успешным музыкантом и выпускал альбомы. Его жизнь прервалась 8 декабря 1980 года. Вечером того дня музыкант вместе с Йоко Оно возвращался в свою нью-йоркскую квартиру на Манхэттене. Там его поджидал Марк Дэвид Чепмен, который выстрелил в музыканта пять раз. Леннона экстренно госпитализировали, но не смогли спасти.

Преступник получил пожизненное заключение. Он признавался, что убил музыканта из желания прославиться. Чепмен много раз просил о помиловании, но всегда получал отказ.

Джон Леннон дважды был женат. С 1962 по 1968 год он состоял в браке с Синтией Леннон (Пауэлл). Она подарила ему сына Джулиана. Позже основатель The Beatles женился на Йоко Оно, у них родился сын Шон.