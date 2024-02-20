Мир 20 февраля 2024, 03:20 «Испепеляющие удары». Артиллерия ВС России стала угрожать обороне ВСУ по всем направлениям AP: артиллерия ВС России угрожает обороне ВСУ по всем направлениям РИА «Новости»

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Превосходство артиллерии ВС России может перейти в новые территориальные потери для ВСУ. Об этом заявила корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб.

«Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны ВСУ в опасности», — сказала она.

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По словам Куллаб, взятие Авдеевки, которая была хорошо укреплена — это большая победа российских войск. Успешный штурм населенного пункта позволит войскам России развить наступление на западные территории, где оборона ВСУ значительно слабее.

Ранее журналисты американского телеканала CNN заявили, что потеря Авдеевки оказалась поворотным моментом в конфликте и началом худшего периода для украинских военных. Президент страны Владимир Зеленский разочарован из-за отсутствия дополнительной поддержки со стороны западных партнеров.