Испанцы вышли жечь покрышки из-за антироссийских санкций

Тысячи разъяренных людей в Испании выходят на улицы и жгут покрышки из-за антироссийских санкций, которые привели к росту цен на топливо. Бастуют и дальнобойщики, и рыбаки, которым не на что заправить суда, передал Telegram-канал Mash.

Санкции, которые ввели против России недружественные США и ЕС, спровоцировали резкий рост цен на бензин и солярку в Европе. Простым людям это не понравилось.

Беспорядки уже начались в Испании. Акции протеста прошли в Мадриде, где на улицы вышли работники транспортной сферы. А в Аямонте разоренные рыбаки, которые перестали ходить в море, в знак протеста подожгли покрышки на мосту.

Испанские власти обещали выделить субсидии и снизить цену за литр на 20 центов, но оказалось, что такую скидку на топливо собирались предоставить только одному профсоюзу. А тот профсоюз, с которым отказались говорить власти, организовал протесты в Мадриде.

Всего протесты с требованием снизить цены на бензин прошли в 58 городах Испании. Из-за санкций солярка там подорожала на 15%.

Ранее в испанском городе Овьедо устроили забастовку недовольные фермеры.