Испанцы снова пожаловались на уколы шприцами от неизвестных

В испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели зафиксировали четыре новых возможных случая уколов шприцами в общественных местах. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что одна из жертв уже выдвинула обвинение. Все случаи произошли в старой части столицы.

По данным агентства, в правоохранительных органах Испании рассматривают 60 жалоб об уколах в общественных местах.

Ранее три девушки и юноша обратились в полицию провинции Наварра и сообщили, что во время празднования фестиваля Сан-Фермин в Памплоне неизвестные укололи их шприцами. Медицинские анализы заявивших об уколах не выявили никаких подозрительных веществ. Жалобы от уколотых шприцами обсуждались на заседании департамента гражданской защиты.

Ранее аналогичные случаи зафиксировали во Франции. Более 300 жителей пожаловались, что в общественных местах их укололи медицинскими иглами. Многие пострадавшие плохо себя чувствовали, но в их анализах не находили опасных инфекций.