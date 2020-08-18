Испанцы случайно назвали «советской» новую вакцину от COVID-19

Оговорка директора испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симона по российской вакцине вызвала переполох в интернете и породило волну шуток. Он назвал новый препарат «советским».

Забавный инцидент произошел во время пресс-конференции. Симон просто оговорился.

«Кроме того, на уровне ЕС оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе», — сказал чиновник.

Причем оговорка прозвучала дважды — во второй раз он сказал: «информация, которая есть о советских исследованиях…». После интервью пользователи призвали Фернандо Симона тогда уж и об Австро-Венгрии вспомнить и Пруссии.

«Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств „изучает вакцину Советского Союза“. Что за легендарное лето», — написал комментатор по имени Мигель Анхель Альфонсо.