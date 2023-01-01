Мир 01 января 2023, 03:30 Испанцы рассказали о новогодней традиции, которая пришла к ним из России La Vanguardia: традицию наряжать елку в Испанию принесла русская княжна Софья Трубецкая РИА «Новости»

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Традицию украшать новогоднюю елку пришла в Испанию благодаря русской княжне Софье Трубецкой. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Авторы статьи написали, что Трубецкая была очень популярной личностью в Мадриде XIX века. Она считалась законодательницей мод.

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«Эта женщина задавала тренд. Если Софья Трубецкая носила мантилью, мантилья становилась модной; если она носила определенную шляпку, те, кто мог, спешили сделать то же самое; и как только она установила наряженную ель, другие богатые дома захотели сделать то же самое», — рассказали в газете.

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У современных испанцев есть интересная традиция в новогоднюю ночь. Для всех участников праздничного стола заранее готовят тарелку с 12-ю виноградинами. Необходимо успеть их съесть, пока часы бьют 12 раз. Если успел, значит, год будет счастливым и успешным.