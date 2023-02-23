Мир 23 февраля 2023, 20:10 Испанцы раскритиковали премьера страны из-за поездки на Украину Пользователи Twitter раскритиковали премьера Испании Санчеса после его слов об Украине Сайт президента Украины

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Пользователей Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса за поездку на Украину. Жителям королевства не понравилось, что политик от имени всей страны заявил о поддержке украинских властей.

Глава испанского правительства 23 февраля посетил Киев. Политик запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским. Сразу после прибытия Санчес опубликовал видео и написал, что Россия не сможет добиться победы, а якобы вся Испания поддерживает Украину. Пользователи Twitter возразили ему.

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«Я поддерживаю Россию, уважаю Путина и восхищаюсь им. Настоящие враги Испании и всей Европы — Соединенные Штаты и ЕС», — написал один из комментаторов.

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«Я не хочу быть с Украиной, так что не надо втягивать меня в этот конфликт, спасибо!» — отметил второй.

Часть пользователей напомнили, что даже в правительстве королевства есть те, кто поддерживает позицию президента России.

«Далеко не все, часть из нас на стороне Путина», — добавил другой пользователь.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна нуждается в поставках западных истребителей. Россия дала понять, что военных самолетов в этой стране не будет, заявил израильский эксперт Яков Кедми. По его словам, российские военные уничтожат все аэродромы и технику, имеющуюся у ВСУ, сообщило издание «Политэксперт».