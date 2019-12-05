Испанцы предложили Грете Тунберг добраться на осле из Лиссабона в Мадрид
Жители испанского города Талавера-де-ла-Рейна предложили шведской экоактивистке Грете Тунберг добраться на осле из Лиссабона в Мадрид. Эта идея возникла после отказа юной шведки от авиаперелетов из-за вредных выбросов, передает ТАСС.
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По данным информагентства, объединение жильцов выказало готовность предоставить Тунберг животное, так как они «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды».
По их словам, юная общественница должна узнать один из способов передвижения, которым люди пользовались на протяжении веков.
«Газета.ru» уточнила, что Грета Тунберг отправилась из Португалии в Испанию на поезде. Она примет участие в 25-й конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).