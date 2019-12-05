Испанцы предложили Грете Тунберг добраться на осле из Лиссабона в Мадрид

Грете Тунберг все же досталась Нобелевская премия, но альтернативная Подробнее

По данным информагентства, объединение жильцов выказало готовность предоставить Тунберг животное, так как они «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды».

По их словам, юная общественница должна узнать один из способов передвижения, которым люди пользовались на протяжении веков.

«Газета.ru» уточнила, что Грета Тунберг отправилась из Португалии в Испанию на поезде. Она примет участие в 25-й конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).