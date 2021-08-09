Испанцы обвинили Snickers в гомофобии

Компания Mars оказалась в центре крупного скандала в Испании. Производителей шоколадного батончика Snickers обвинили в гомофобии из-за рекламного ролика. Об этом сообщила «Газета.ru».

В 20-секундном видео испанский певец Алесс Гибаджа, который обладает довольно женственной внешностью, превращается в сурового бородатого мужчину. Метаморфозы происходят с ним после употребления батончика Snickers.

«Ты не ты, когда голоден», — такими словами заканчивается видеоролик.

ЛГБТ-активисты осудили такую рекламу. По их мнению, в данном ролике секс-меньшинства изображены в негативном свете.

«Интересно, кому может показаться хорошей идеей использовать гомофобию в качестве бизнес-стратегии», — написала министр по вопросам равноправия Испании Ирене Монтеро в Twitter-аккаунте.

Ролик убрали из эфира, а представители компании публично извинились в Instagram.