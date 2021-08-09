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    09 августа 2021, 14:29

    Испанцы обвинили Snickers в гомофобии

    Арина Бобкова

    Компания Mars оказалась в центре крупного скандала в Испании. Производителей шоколадного батончика Snickers обвинили в гомофобии из-за рекламного ролика. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В 20-секундном видео испанский певец Алесс Гибаджа, который обладает довольно женственной внешностью, превращается в сурового бородатого мужчину. Метаморфозы происходят с ним после употребления батончика Snickers.

    «Ты не ты, когда голоден», — такими словами заканчивается видеоролик.

    ЛГБТ-активисты осудили такую рекламу. По их мнению, в данном ролике секс-меньшинства изображены в негативном свете.

    «Интересно, кому может показаться хорошей идеей использовать гомофобию в качестве бизнес-стратегии», — написала министр по вопросам равноправия Испании Ирене Монтеро в Twitter-аккаунте.

    Ролик убрали из эфира, а представители компании публично извинились в Instagram.