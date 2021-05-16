Пожар произошел на энергоблоке испанской АЭС

Огонь возник в помещении энергоблока атомной электростанции «Трильо», расположенной в 80 километрах от Мадрида. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на испанского регулятора в области ядерной безопасности.

При возникновении огня произошло автоматическое отключение реактора. Пожар потушили течении 15 минут. В результате происшествия системы безопасности не пострадали. Уровень влияния на сотрудников, населения или окружающую среду равен нулю по Международной шкале ядерных и радиологических событий.

Издание Madrid Press уточнило, что после отключения реактора электроэнергия поступала потребителям из внешнего источника питания.

Соблюдая международные обязательства компания-владелец АЭС передала всю информацию государственному регулятору, который уведомил МАГАТЭ и другие международные организации.