Испанский журналист сравнил счета за свет в Европе и РФ и позавидовал россиянам

Журналист испанского издания El Periodico Марк Мархинедас сравнил цены на электроэнергию в России и Испании и признался, что россиянам можно позавидовать, потому что в Европе жителям приходится платить за коммунальные услуги гораздо больше.

По его словам, счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обходится более чем в два раза дешевле.

Мархинедас обратил внимание на данные портала GlobalPetrolPrices, согласно которым киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля), а в Испании — 0,223 доллара (порядка 16 рублей).

В среднем за месяц, по его подсчетам, жители квартиры площадью 70 квадратных метров в Москве платят за электричество порядка 1700 рублей.

«Россия — счастливая страна, где счет за свет не превышает 20 евро. В этой стране очень низкие цены на электроэнергию по сравнению с Европой», — отметил он.

Также журналист рассказал о своей беседе с адвокатом из Москвы, которая часто бывает в Италии и других странах ЕС. Женщина заявила ему, что не хочет переезжать из России, потому не видит особенной разницы между уровнем жизни, но при этом она указала на то, что европейцы платят за коммунальные услуги больше, чем россияне. По словам Мархинедаса, это действительно так.