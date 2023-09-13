Мир 13 сентября 2023, 09:17 Испанский журналист Казари указал на усиление изоляции Украины Rebelión: Зеленский осознал, что Украина потеряла почти всех союзников РИА «Новости»

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Украина должна осознать усиление своей изоляции после роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта. Об этом заявил журналист Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.

В итоговой декларации саммита G20 нет ни слова про поддержку киевского режима, указал Казари. Вместо этого в тексте есть «общий призыв к уважению национального суверенитета и территориальной целостности всех стран». По мнению обозревателя, это доказывает раскол внутри «Большой двадцатки» из-за происходящего на Украине.

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«Усиливающееся давление на Украину <…> с целью положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию», — подчеркнул Казари.

Именно поэтому Владимир Зеленский отнес все страны G20 «в лагерь своих врагов», высказался журналист. Он добавил, что этой ситуации Соединенные Штаты остались единственным союзником республики.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек Украине скорый военный переворот из-за действий Зеленского. Причиной такой ситуации может оказаться тот факт, что глава киевского режима не стал авторитетной политической фигурой.