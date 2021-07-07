Испанский военный корабль Rayo вошел в Черное море

Патрульный корабль Rayo ВМС Испании вошел в Черное море. Его взяли под контроль силы Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Испанский корабль прибыл в акваторию Черного моря для участия в учениях стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021, уточнило РИА «Новости».

Эти учения начались 28 июня в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Они продлятся до 10 июля. В них принимают участие около пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

На маневров стран Североатлантического альянса накануне в Южном военном округе были проведены учения с пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф». Военнослужащие отразили ракетные удары условного противника. Также были задействованы ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».