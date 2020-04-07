Испанский священник начал отпевать умерших от СОVID-19 каждые 15 минут

Испания — на втором месте после Италии по числу жертв от коронавируса. Для семей, которые хотят попрощаться с умершими родственниками, упростили церемонию похорон. На все про все — несколько минут.

Очагом распространения инфекции в Испании стал Мадрид. Катафалки подъезжают к священнику каждые 15 минут, сообщило издание CNN.

На похоронах также ограничили и количество желающих проститься с родственником — до пяти человек. Скорбящие должны держать дистанцию и по возможности надевать маски и перчатки. Объятия и поцелуи — редкое зрелище.

От начала до конца благословения — всего около пять минут. Прощальные речи также сокращены до нескольких минут. Священник быстро произносит молитву и окропляет гроб святой водой. К концу одних похорон на подходе уже следующие, сообщило CNN.

К 7 апреля число смертей от коронавируса в Испании перевалило за 13 тысяч, общее число случаев заражения составило более 140 тысяч.

Ранее житель Подмосковья, который переехал в Испанию на ПМЖ, рассказал о том, как живется во время пандемии в Бадалоне. С первых дней иммиграции он ведет блог о своей жизни.