Мир 08 декабря 2022, 13:32 Испанский сенатор Мулет Гарсия возмутился политикой страны относительно передачи оружия Украине

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Сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия возмутился тем, что правительство страны передает вооружение Украине, но не делает этого для Западной Сахары, написал RT.

Политик также поинтересовался, почему не принимаются решительные меры, как в отношении России, например, экономическая блокада, санкции или поставки оружия.

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«Если учесть, что Сахара ближе, чем Украина, то почему они не отправляют оружие народу сахарави, раз они делают это в случае с Украиной?» — задался он вопросом.

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Мулет Гарсия добавил, что правительство в четвертый раз не хочет реагировать на его вопрос относительно поставок оружия.

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