Испанский премьер поприветствовал решение суда о перезахоронении диктатора Франко

Либералы против Франко. Правительство Испании хочет перезахоронить останки легендарного генерала Подробнее

Санчес напомнил, что испанское правительство всегда руководствовалось решимость избавить от страданий тех людей, которые стали жертвой франкизма.

«Справедливость, память и достоинство», — так охарактеризовал премьер-министр решение Верховного суда одобрить эксгумацию останков Франко и переноса их из базилики в «Долине Павших».

Юрист семьи Франко заверил, что судебное решение будет оспорено.