Испанский премьер поприветствовал решение суда о перезахоронении диктатора Франко
Испанский премьер Педро Санчес на своей странице в Twitter назвал победой демократии решение суда перезахоронить диктатора Франсиско Франко, перенеся его останки из комплекса «Долина Павших» на кладбище в Эль-Пардо. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
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Санчес напомнил, что испанское правительство всегда руководствовалось решимость избавить от страданий тех людей, которые стали жертвой франкизма.
«Справедливость, память и достоинство», — так охарактеризовал премьер-министр решение Верховного суда одобрить эксгумацию останков Франко и переноса их из базилики в «Долине Павших».
Юрист семьи Франко заверил, что судебное решение будет оспорено.