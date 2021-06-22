Испанский кинофестиваль не будет вручать гендерные награды

Организаторы кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне не будут разделять актеров по половой принадлежности при вручении наград. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

На фестивале оставят нейтральные номинации: «Лучшая главная роль» и «Лучшая роль второго плана».

«К этим переменам привело убеждение, что гендер, будучи социальным и политическим конструктом, не может быть критерием, по которому мы судим об игре», — рассказал директор фестиваля Хосе Луис Ребординос.

Мероприятие пройдет с 17 по 25 сентября со всем ограничения по коронавирусу.