Мир 23 апреля 2024, 08:36 Испанский капрал погиб на учениях НАТО Минобороны Польши: на учениях НАТО Saber Strike погиб офицер из Испании Unsplash

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На полигоне Бемово-Писке в результате несчастного случая погиб испанский капрал. Он участвовал в ежегодных учениях НАТО Saber Strike, сообщило Минобороны Польши на своей странице в соцсети X.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — заявила пресс-служба.

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Мужчина входил в группу регулярных войск Сеуты и погиб во время тактических учений с боевой стрельбой. Соболезнования близким офицера выразили председатель правительства Испании Педро Санчес и командование сухопутных войск Польши.

Имя покойного не назвали, указав только инициалы — B. G. P. A. Сайт RTVE сообщил, что офицер родом из Эквадора, ему 43 года. Мужчина заступил на службу в 2004 году. У капрала остались две дочери.

Международные учения Saber Strike проводили ежегодно. В 2018 году конвой военных НАТО по пути к месту маневров столкнулся с гражданской машиной Volkswagen Passat. Пострадали мужчина и пятилетний ребенок.