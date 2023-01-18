Мир 18 января 2023, 11:48 Испанский европарламентарий Пинеда заявил, что на Украине зафиксированы случаи нарушения прав человека

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Испанский европарламентарий Ману Пинеда обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, заявив, что на территории Украины происходит систематическое нарушение прав человека. Об этом написал RT.

Пинеда, ссылаясь на правозащитные организации, сообщил, что недавно Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух граждан. Их обвинили в принадлежности к российским агентам.

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«Правозащитные организации опасаются, что задержанные или пропавшие без вести могут подвергаться пыткам или даже становиться жертвами внесудебных расправ», — сказал он.

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Европарламентарий задался вопросом, поднимет ли Боррель тему политических свобод на будущих встречах с представителями украинской власти.