Мир 04 декабря 2023, 09:04 Испанский бодибилдер-веган умер в 30 лет The Sun: испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер на 31-м году жизни Unsplash

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Испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщил таблоид The Sun.

О смерти блогера-бодибилдера рассказала его подруга в социальных сетях. Известно, что он увлекался веганством. Что именно стало причиной смерти мужчины, его приятельница не уточнила.

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Мартин обрел популярность в социальных сетях после того, как стал продвигать идеи спортивного питания со стороны веганства. После, по данным таблоида, бодибилдер рассказывал о «спортивной фармакологии», собрав сотни тысяч подписчиков.

Также блогер давал советы по набору мышечной массы и раскрывал секреты тренировок. При этом Мартин не скрывал, что принимал стероиды, которые якобы улучшают внешний вид и выносливость.

В Сети он использовал ники Неroe Fitness и Villano Fitness.

Блогер-дальнобойщик Николай Галенко (Калян86) умер на 38-м году жизни. Причиной смерти известного инфлюенсера стала остановка сердца.