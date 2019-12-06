Испанские врачи вернули к жизни женщину, сердце которой не билось больше 6 часов

Инцидент произошел 3 ноября в госпитале Vall d’Hebron, расположенном в Барселоне. Британка Одри Мэш и ее муж приехали в отпуск в Пиренеи. Пара отправилась посмотреть на местные красоты, поднялась в горы. Вдруг погода резко испортилась, а Одри почувствовала себя настолько плохо, что потеряла создание.

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Муж британки проверил пульс и не нашел его. Дыхание и другие признаки жизни отсутствовали. Мужчина вызвал спасателей. Когда помощь прибыла, температура тела Одри Мэш составляла всего 18 градусов.

Женщину срочно доставили в реанимацию. Там для спасения ее жизни задействовали ЭКМО — систему экстракорпоральной мембранной оксигенации. Через некоторое время сердце британки вновь забилось. Медики обнаружили, что этот странный случай практически не повлиял на здоровье женщины. Она лишь перестала чувствовать свои пальцы на руках. Одри приобрела новые брюки, так как потеряла способность самостоятельно застегивать старые.

Сотрудник госпиталя Эдуард Аргудо пояснил, что из-за резкого охлаждения мозга организм перешел в особый режим. Потребность в кислороде понизилась, поэтому остановку сердца пациентка смогла пережить. В Испании это первый случай, когда удалось «оживить» человека после столь длительной остановки сердца.