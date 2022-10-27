Мир 27 октября 2022, 07:29 Испанские СМИ назвали на роковую ошибку Украины Rebelión: несколько поколений украинцев будут расплачиваться за взятые кредиты flickr

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Кредиты, которые взял киевский режим у Запада, будет выплачивать несколько поколений украинцев. Об этом написало испанское издание Rebelión.

«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», — сказано в материале.

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Киевский режим должен будет понять, что следование направленным против России приказам ЕС и США является ошибкой, резюмировали испанские журналисты.

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