27 октября 2022, 07:29
Испанские СМИ назвали на роковую ошибку Украины
Rebelión: несколько поколений украинцев будут расплачиваться за взятые кредиты
Кредиты, которые взял киевский режим у Запада, будет выплачивать несколько поколений украинцев. Об этом написало испанское издание Rebelión.
«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», — сказано в материале.Издание заметило, что Украине для погашения старых кредитов Украине придется открывать новые «на еще более грабительских условиях». Долг в итоге будет расти, а государство все меньше сможет выполнять свои социальные обязанности. Все может закончиться тем, что страна вынуждена будет отдать почти за бесплатно свои предприятия западным кредиторам.
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Киевский режим должен будет понять, что следование направленным против России приказам ЕС и США является ошибкой, резюмировали испанские журналисты.Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стране понадобится свыше 55 миллиардов долларов в 2023 году. Об этом написало РИА «Новости».
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Украина
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