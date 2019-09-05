Испанские полицейские посмотрели трансляцию велогонки и случайно обнаружили большую плантацию конопли

Испанские полицейские посмотрели трансляцию велогонки и благодаря ей обнаружили большую плантацию конопли на крыше одного из домов.

Этап многодневного соревнования впервые проходил по городу Игуалада, говорится в материале портала 20 Minutos. Заезд «Вуэльта Испании 2019» в эфир снимали с борта вертолета. В один из моментов в кадре появилось строение, полностью усеянное ровными кустами марихуаны. Фрагмент трансляции велогонки был опубликован каналом La Vuelta на видеохостинге YouTube.

Позже оперативники подсчитали, что их было более 40 штук. Все растения ликвидировали, но а горе-плантатору теперь грозит серьезное наказание: он заплатит очень крупный штраф, а также может сесть в тюрьму. Вероятно, нарушителю особенно обидно, ведь маршрут веломногодневки изменили только в этом году: до этого гонщики в Игуаладу не заглядывали.

Правда, пока что правоохранителям не удалось арестовать владельцев конопли. По словам жильцов дома, на крыше которого была обнаружена плантация, квартиранты покинули жилье еще на прошлой неделе.