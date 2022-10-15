Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни | 360°

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Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Митинг пенсионеров прошел в Мадриде из-за низкого уровня жизни

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Испанские пенсионеры вышли на митинг в Мадриде, чтобы выразить свое недовольство снижением уровня жизни. Участниками демонстрации стали тысячи недовольных граждан со всей страны, сообщило RT.

Многие испанцы специально приехали в Мадрид из далеких уголков Испании. Митингующие требовали пересчета пенсионных выплат и заработных плат на фоне подорожания жизни из-за экономического и энергетического кризисов. Также они выступили за гендерное равенство при начислении выплат.

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По данным опросов, 85% граждан Испании беспокоят последствия кризиса на Украине. В сейчас в стране жить стало дороже на 30%, при этом оплата труда и социальные гарантии остаются прежними.

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Также отмечается, что экономические проблемы спровоцировали подорожание молока, яиц, овощей и хлеб, которые стали стоить в три раза дороже.

Испания

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