Испанская школа языка объяснила русский мат в рекламе

Языковая школа в Испании объяснила, почему использовала русский мат в своей рекламе. Там заявили, что не хотели никого оскорбить — задача рекламы убедить людей изучать иностранные языки, чтобы знать, что значат такие слова.

Об этом РИА «Новости» рассказали в школе. В российских социальных сетях появилась фотография рекламы школы языков, которая расположена в испанской Валенсии. На ней перечислены нецензурные русские выражения, а ниже на испанском написано: «Красивые слова, которые произносят твои приятели-геймеры? Заходи и узнаешь, что они значат!».

Источник фото: соцсети

«Многие дети в Испании поют эти слова, которые они услышали где-то в YouTube, и не знают, что они означают. Наше послание — зайди и выучи, что ты поешь. Мы не хотим никого задеть, но пытаемся сделать рекламу комичной и одновременно сказать, насколько важны языки, насколько важно образование», — пояснили цель оригинальной рекламы в школе.

Там добавили, что таким образом хотели продемонстрировать — все ученики школы смогут хорошо выучить язык. Она расположена рядом с университетом, в котором очень много молодежи. Языковая школа предлагает ученикам познакомиться не только с русским, но и английским, а также с китайским. Похожие рекламы опубликовали на каждом из этих языков.