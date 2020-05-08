Испанская полиция задержала предполагаемого члена ИГИЛ
Правоохранители Испании задержали возможного участника запрещенной террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, подозреваемый готовил террористические акты в Барселоне. Точные места потенциальных терактов не называются.
Ранее террористам ИГИЛ сделали специальную памятку о том, что можно и что нельзя делать при коронавирусе. Список получил название «Шариатские директивы по борьбе с эпидемиями».