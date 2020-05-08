Испанская полиция задержала предполагаемого члена ИГИЛ

По предварительным данным, подозреваемый готовил террористические акты в Барселоне. Точные места потенциальных терактов не называются.

Ранее террористам ИГИЛ сделали специальную памятку о том, что можно и что нельзя делать при коронавирусе. Список получил название «Шариатские директивы по борьбе с эпидемиями».